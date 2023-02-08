Запад продолжает надеяться на крах российский экономики

Однако у России есть колоссальные запасы

Не замечая проблем в своих странах, западные политики упрямо предсказывают крах российской экономики. С последним таким заявлением выступила на днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На что рассчитывают зарубежные политики? Растёт ли число тех, кто разочарован результатами поддержки Киева?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель главы комитета Госдумы по экономике Михаил Делягин.

"Действительно, у нас сократились доходы, у нас дефицит бюджета. Но у нас есть колоссальные запасы. Их хватит на очень долго", - отметил он.

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