ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало работу "Ураганов" в зоне СВО

08:58
  • среда
  • 08 февраля 2023

Реактивные системы залпового огня способны поразить целые укрепрайоны

Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня "Ураган" в зоне проведения специальной военной операции.
Минобороны показало работу миномётчиков в зоне СВО

Снарядами калибром 220 миллиметров артиллеристы уничтожают бронетехнику, артиллерию и живую силу неонацистов на одном из стратегических направлений.

Эти машины способны поразить целые укрепрайоны, не оставляя противнику ни единого шанса. Разведку позиций украинских радикалов и корректировку огня обеспечивают расчёты беспилотников, они же фиксируют поражение целей.

Выпустив снаряды, расчёты оперативно меняют позицию для перезарядки орудий и подготовки к выполнению новых приказов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
РСЗО "Ураган"
РСЗО "Ураган"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.