Реактивные системы залпового огня способны поразить целые укрепрайоны

Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня "Ураган" в зоне проведения специальной военной операции.

Снарядами калибром 220 миллиметров артиллеристы уничтожают бронетехнику, артиллерию и живую силу неонацистов на одном из стратегических направлений.

Эти машины способны поразить целые укрепрайоны, не оставляя противнику ни единого шанса. Разведку позиций украинских радикалов и корректировку огня обеспечивают расчёты беспилотников, они же фиксируют поражение целей.

Выпустив снаряды, расчёты оперативно меняют позицию для перезарядки орудий и подготовки к выполнению новых приказов.

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