ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Герои спецоперации: в Минобороны назвали новые имена

08:59
  • среда
  • 08 февраля 2023

Бойцы проявляют мужество

Новые данные о доблести и мужестве наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Подразделение под командованием младшего сержанта Максима Беломестнова обнаружило опорный пункт националистов и атаковало его. В ходе боя Максим броском гранаты уничтожил пулемётный расчёт противника, а затем прицельным огнем вывел из строя разведывательный беспилотник ВСУ. По итогам боестолкновения радикалы понесли тяжёлые потери и отступили, а наши бойцы смогли закрепиться на выгодной позиции.

Российская военная колонна, в составе которой передвигался старший прапорщик Ахмедбек Магомедов, подверглась нападению группы украинских диверсантов. Мгновенно сориентировавшись, Ахмедбек организовал оборону, вступил в бой с радикалами, при этом продолжая отдавать приказы подчиненным.

Благодаря грамотному руководству и профессионализму наших военных потерь среди российских бойцов нет, а группа неонацистов была ликвидирована.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.