Бойцы проявляют мужество

Новые данные о доблести и мужестве наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Подразделение под командованием младшего сержанта Максима Беломестнова обнаружило опорный пункт националистов и атаковало его. В ходе боя Максим броском гранаты уничтожил пулемётный расчёт противника, а затем прицельным огнем вывел из строя разведывательный беспилотник ВСУ. По итогам боестолкновения радикалы понесли тяжёлые потери и отступили, а наши бойцы смогли закрепиться на выгодной позиции.

Российская военная колонна, в составе которой передвигался старший прапорщик Ахмедбек Магомедов, подверглась нападению группы украинских диверсантов. Мгновенно сориентировавшись, Ахмедбек организовал оборону, вступил в бой с радикалами, при этом продолжая отдавать приказы подчиненным.

Благодаря грамотному руководству и профессионализму наших военных потерь среди российских бойцов нет, а группа неонацистов была ликвидирована.

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