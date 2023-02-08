СНБО Украины призвал наносить удары по объектам на территории России

Россия предупреждала о последствиях

Украина "должна уничтожить объекты" в России, которые, как она считает, наносят ей ущерб. Такое заявление сделал в среду, 8 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Конкретные объекты Данилов не назвал, заявив, что речь идет об "определенных пунктах", которые, "допустим, есть в России", сообщает Reuters.

Украина уже наносила удары по российской территории. 4 февраля сообщалось, что ВСУ нанесли удар по гражданскому промышленному объекту в Борисовке Белгородской области. Начался пожар, никто не пострадал.

При этом 7 февраля советник офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что Киев не наносит удары по территории России, а предоставленное Западом вооружение Киев использует для самообороны.

Данилов при этом отмечал, что украинские войска могут наносить удары по целям на территории России с помощью оружия, которое у Украины, по словам секретаря СНБО, есть.

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