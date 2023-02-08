ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СНБО Украины призвал наносить удары по объектам на территории России

08:26
  • среда
  • 08 февраля 2023

Россия предупреждала о последствиях

Украина "должна уничтожить объекты" в России, которые, как она считает, наносят ей ущерб. Такое заявление сделал в среду, 8 февраля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Медведев предупредил Украину о последствиях ударов по Крыму

Конкретные объекты Данилов не назвал, заявив, что речь идет об "определенных пунктах", которые, "допустим, есть в России", сообщает Reuters.

Украина уже наносила удары по российской территории. 4 февраля сообщалось, что ВСУ нанесли удар по гражданскому промышленному объекту в Борисовке Белгородской области. Начался пожар, никто не пострадал.

При этом 7 февраля советник офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что Киев не наносит удары по территории России, а предоставленное Западом вооружение Киев использует для самообороны.

Данилов при этом отмечал, что украинские войска могут наносить удары по целям на территории России с помощью оружия, которое у Украины, по словам секретаря СНБО, есть.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Обстрел на территории России
Обстрел на территории России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.