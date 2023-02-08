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Байден объявил российскую спецоперацию испытанием "на века"

08:40
  • среда
  • 08 февраля 2023

Вашингтон заверил в поддержке Украины

Специальная военная операция России на Украине стала "испытанием на века". Такое заявление во вторник, 7 февраля, сделал президент США Джо Байден.
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Политик выступил с ежегодным обращением к Конгрессу США, в котором коснулся актуальных вопросов международной политики.

Байден заверил в сохранении поддержки украинских властей, заявив, что "Америка едина" в этом решении и будет с Киевом "столько, сколько нужно", сообщает РИА Новости.

При этом американский лидер заявил, что США и их союзники вместе делают все больше для решения глобальных проблем — "от климата и глобального здравоохранения до решения проблем продовольственной безопасности, терроризма и территориальной агрессии". Он отметил укрепление отношений США с союзниками, в том числе путем "создания мостов между партнерами в Тихом океане и в Атлантике", сообщает "Интерфакс".

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что американские власти готовы рассмотреть возможность смягчения антироссийских в случае вывода Москвой войск с территории Украины.

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