Россия назвала условие завершения украинского кризиса

Москва напомнила о роли Запада

Российская сторона не видит готовности к конструктивному взаимодействию со стороны западных стран и украинских властей. Такое заявление во вторник, 7 февраля, сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По словам дипломата, "перспективы мира будут ближе", когда "эта накачка оружием и это безумие прекратятся", а также в том случае, если "проводящие эту опосредованную войну против нас с помощью бедных украинцев" прекратят свои действия и прислушаются к тревогам Москвы.

Небензю попросили прокомментировать возможность установления мира на Украине в 2023 году. В ответ постпред заявил, что все мы надеемся на мир, сообщает РИА Новости.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что страны Запада стали прямыми участниками конфликта на Украине, своими действиями они планируют его затянуть. Он отметил, что "в XXI веке, используя нацистский марионеточный киевский режим, коллективный Запад ведет поход против России".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"