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Япония отказалась менять позицию по Курилам

09:22
  • среда
  • 08 февраля 2023

При этом Токио рассчитывает на заключение мирного договора с Москвой

Позиция японского руководства в отношении островов, входящих в южную часть Курил, в будущем не изменится. Об этом в среду, 8 февраля, заявил глава правительства Японии Фумио Кисида.
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Японский премьер отметил, что базовая позиция Токио состоит в том, чтобы "указать на принадлежность четырех островов" в составе Курильской гряды, на которые претендует Япония, а затем продолжить переговоры о заключении мирного договора.

Кисида заявил, что японская сторона намерена продолжить переговоры с российской стороной на основе всех достигнутых к настоящему времени договоренностей, сообщает ТАСС.

Принадлежность части Курильской гряды остается вопросом, препятствующим заключению мирного договора между Москвой и Токио по результатам Второй мировой войны. В 2022 году МИД Японии впервые с 2003 года назвал южные Курилы "незаконно оккупированными". При этом Кисида заверял в приверженности Японии заключению мирного договора.

В Кремле в ответ напомнили, что все четыре острова — неотъемлемая часть Российской Федерации, а Япония стала для России недружественной страной, так как присоединилась к "целому набору враждебных действий".

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