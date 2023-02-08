Масштаб катастрофы в Турции оценили из космоса

В результате серии землетрясений блоки земной коры сместились на три метра

Число жертв землетрясения в Турции выросло почти до семи тысяч человек. Новые данные сегодня обнародовали власти страны. Около 40 тысяч жителей получили травмы. Российское МЧС направит в республику дополнительную группировку спасателей. В Сирии, по последним данным, погибли порядка 1300 человек. Более двух тысяч пострадали.

На эти кадры невозможно смотреть спокойно. Под завалами в турецком Адыямане - трёхлетний мальчик и его мать. Под тоннами бетона и металла они находятся уже двое суток. После сложнейшей многочасовой работы спасатели наконец поднимают на поверхность ребёнка. Мальчик цел и почти невредим. Спустя некоторое время из каменного плена вызволяют и его мать.

Историй чудесного спасения много. Спустя десятки часов, проведённых в холоде, без воды и еды, из-под завалов достают выживших детей и взрослых - иногда даже без травм. Этого двухлетнего ребёнка нашли в Хатае. Мальчика отпаивали водой, пока специалисты освобождали его из-под бетонной плиты. Но многие пока только ждут помощи. Те, у кого есть связь, посылают родным видео с мольбой о спасении.

Британские журналисты подсчитали, что турецкое землетрясение по своей разрушительной силе сопоставимо с самой мощной в истории атомной бомбой. Число жертв уже превысило 6 тысяч. Раненых - десятки тысяч. Сколько пострадавших остаются под обломками рухнувших зданий - неизвестно.

На месте катастрофы работают 60 тысяч сотрудников экстренных служб и медиков, в том числе - иностранцы. Российское МЧС направило в зону бедствия несколько отрядов спасателей с необходимым оборудованием. Самолёт-амфибия Бе-200 тушит пожар в районе горящего турецкого порта. Наша группировка работает и в Сирии, где число погибших приближается к полутора тысячам. Масштаб разрушений хорошо виден из космоса. Снимок из района Латакия опубликовал Роскосмос. Обстановка по-прежнему очень опасная. Во время спасательных работ рухнула очередная многоэтажка.

Наши военные работают в Сирии круглосуточно. Они уже вытащили из-под упавших конструкций более 40 пострадавших. Вот кадры спасения очередного раненого. Двое суток мужчина провёл под завалами и всё это время не мог пошевелиться.

В Алеппо российские специалисты раздают гуманитарную помощь - продуктовые наборы, постельное бельё, одеяла и подушки. Пункты выдачи развернули в церкви и бывшем зале торжеств. Там нашли приют сирийцы, которые остались без крыши над головой.

Тем временем Ближний Восток продолжает трясти. Новый подземный толчок магнитудой около пяти зафиксирован в Турции. Землетрясение произошло сегодня и в Израиле в районе Мёртвого моря. Стихийное бедствие связано с движением тектонических плит. В результате серии землетрясений блоки земной коры уже сместились на 3 метра. Скорее всего, сейсмоактивность в регионе будет продолжаться.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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