Свист и крики: во время обращения Байдена к Конгрессу разгорелся скандал

Президент США рассказал о переломном моменте

Украинский конфликт стал испытанием для Америки. С таким откровенным признанием выступил президент США Джо Байден. В своем ежегодном обращении к конгрессу глава Белого дома как мог взывал к сотрудничеству законодателей-республиканцев, которые настроены сократить военную помощь Киеву. Какие доводы в пользу своей политики приводил Байден и убедил ли он оппонентов?

Когда кортеж Байдена подъезжал к зданию Конгресса, по коридорам Капитолия шествовала республиканка Мэрджори Тэйлор Грин с белым шаром в руке. Намек понятен. Обломки якобы шпиона-аэростата из Китая водолазы до сих пор ищут в американских прибрежных водах.

По-молодежному, если не сказать по-шоуменски, поприветствовав аудиторию, Байден перешел к сути. Говорил о переломном моменте, в котором страна и мир находятся именно сейчас, когда определяется курс на десятилетия вперед и о роли Америки, которая ведет всех за собой для противостояния вызовам, а те, кто ставит против США, понимают, насколько они неправы. Отправные тезисы аудитории ожидаемо понравились, но, когда речь зашла о внутренних проблемах, обстановка резко изменилась.

- Некоторые из республиканцев хотят взять экономику в заложники. Вместо того, чтобы заставить богатых делать свой справедливый взнос, они хотят краха медицинской страховки и социального обеспечения.

- Лжец!

- Послушайте, я не хочу сказать, что все республиканцы или даже большинство, но отдельные личности - за это.

В ответ - свист и крики из стана республиканцев. Идти на попятную Байдену пришлось прямо по ходу выступления. Но зал продолжал бурлить. Распалялся и сам глава Белого дома. При этом самое интересное в этот момент происходило за его спиной. Спикер палаты представителей осуждающе качал головой, а вице-президент Камала Харрис то и дело вскакивала и аплодировала. Да, конгресс США сегодня уже не тот - без демократического большинства и на месте Нэнси Пелоси теперь республиканец Кевин Маккарти. На происходящее в Конгрессе тут же отреагировал Дональд Трамп:

"Он выглядит очень злым, кричит в микрофон как раз в тот момент, когда пытается призвать к единению. Может, кому-нибудь стоит подняться к нему на трибуну, похлопать по плечу и сказать: "Остынь".

Затронул Байден и тему инфляции. Заявил: в США она снижается, ситуация лучше, чем в любой другой стране мира. Ожидаемо заговорил глава Белого дома и об отношениях с Китаем, по сути, охарактеризовав их как "мирную войну", победа в которой объединит Америку, как объединяет ее, по мнению Байдена, и поддержка Украины.

"Америка едина в нашей поддержке Украины. Мы будем рядом с вами столько, сколько потребуется. США работают во имя большей свободы, большего достоинства и большего мира не только в Европе, но и повсюду. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы были вместе с украинским народом", - заявил Байден.

Какой ущерб экономике США, а в большей степени Европы наносит поддержка Украины, отдельная история. Но есть и другой аспект – политический.

Надо заметить, что текст речи Байдена был распространен заранее и эксперты тут же подсчитали, что российский президент в ней упомянут четырежды, а Россия - ни разу. Хотя на вопрос, против какой страны Штаты создали мощную коалицию, ответ очевиден.

Байден говорил еще о многом. Например, о том, что Америка придумала, как излечить рак и о том, как борется с наркотиками. О том, как с ними борется его сын, правда, не упомянул. Реакция в соцсетях последовала немедленно. Эмоциональнее всех, пожалуй, выступила американский политик Лаверн Спайсер:

"Если я не швырну телефон прямо в экран телевизора во время просмотра этой ерунды, то я буду публиковать твиты в режиме реального времени".

А шоу тем временем продолжалось. Кульминацией стал страстный поцелуй, которым супруга президента США одарила мужа вице-президента Камалы Харрис.

Алексей Платонов, Елена Макарова, "ТВ Центр".

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