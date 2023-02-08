Европейские арсеналы продолжают таять

Стремительная потеря Украиной позиций на поле боя вынуждает западных покровителей Киева идти ва-банк. Правительство Германии одобрило поставку для нужд ВСУ еще 178 танков "Леопард". Правда, из-за острой нехватки современного вооружения на Украину отправятся устаревшие машины первого поколения. Стремительно тающие европейские арсеналы и нехватка производственных мощностей стали настоящей головной болью для руководства ЕС.

В Риге призывают срочно закрыть все двери, окна и форточки. Клубы черного густого дыма разносит ветром. На охваченном сейчас огнем заводе производили дроны. Беспилотники массово поставляли в том числе и на Украину.

По предварительным данным, это не поджог. Но ущерб колоссальный. В спешке европейские заводы и предприятия, порой, жертвуют безопасностью. "Файнэншл Таймс" пишет, что компании увеличивают рабочие смены, нанимают больше людей. А ведь занимаются на этих предприятиях не только металлом и химикатами, но и взрывчаткой – неловкое движение может привести к необратимым последствиям.

"Сейчас западные компании пытаются нарастить объемы производства, однако сталкиваются с нехваткой производственных мощностей, сырья и рабочей силы. Некоторые компоненты пользуются таким высоким спросом, что время их доставки увеличилось с нескольких месяцев до нескольких лет", - отмечает издание.

Настойчивый Киев требует и требует буквально все: от боеприпасов до танков и самолетов. Немецкий министр обороны, посетивший Киев, танк привез. Правда, игрушечный. Боевые приедут не раньше весны или даже лета. Но и этому киевские политики были рады.

Всего 178 танков. Но уже известно, что к Германии собираются присоединиться Нидерланды и Дания. Тем временем в Эстонии союзники НАТО разбили зимний лагерь – так называются совместные учения. Но российское внимание сейчас нацелено на выполнение специальной операции в Киеве. А вот когда она закончится, Западу прекрасно известно.

"Надеюсь, что, когда эта накачка оружием и это безумие прекратятся, когда проводящие эту опосредованную войну против нас с помощью бедных украинцев… остановятся, когда они реалистично прислушаются к нашим обеспокоенностям, тогда, думаю, перспективы мира будут ближе", - заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Так называемая на Украине "могилизация" развивает способности в маркетинге. Профессиональный хирург предлагает аккуратно сломать руку, чтобы откосить от службы. Анестезия входит в стоимость. Или взять в аренду бабушку с инвалидностью - тоже услуга для тех, кто не хочет попасть на фронт. Впрочем, как видно из видеороликов, военкомат не смущает ни состояние здоровья, ни возраст потенциального призывника.

"Есть фотографии украинских солдат, которым навскидку 15-16 лет. Нет сомнений в том, что это происходит. Население, в основном, составляют мужчины, как мне сказали, потому что множество стариков, женщин и детей покинули страну. Тем не менее, мужчины, которые остались, не все в состоянии, некоторые — в преклонном возрасте, некоторые из них — дети, и они в отчаянии используют эти группы людей. Этот режим подходит к концу", - отметил Дуглас Макгрегор, бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке.

Впрочем, ни Зеленский, ни США этого никогда не признают, уверен бывший советник главы Пентагона.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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