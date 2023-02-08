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Режим ЧС введен в Ефремове после обрушения дома

12:06
  • среда
  • 08 февраля 2023

Возбуждено уголовное дело

Режим ЧС введён в Ефремове Тульской области после частичного обрушения жилого дома. В результате взрыва газа погибли 5 человек, трое пострадали. Разрушены 20 квартир. Спасательные работы продолжались всю ночь. По предварительным данным, под завалами остаются от трёх до шести человек.
Подъезд жилого дома обрушился в городе Ефремов Тульской области

На месте крайнего подъезда пятиэтажки - пустота. Всю минувшую ночь спасатели не прекращали поиск пострадавших и разбирали конструкции обрушившейся части жилого дома в городе Ефремове Тульской области.

Насколько мощным был взрыв газа, случившийся накануне вечером, можно судить по кадрам уличного видеонаблюдения, попавшим в сеть. В результате погибли пять человек, семерых живыми вытащили из-под завалов. Пострадавших доставили в городскую больницу.

Трехлетний мальчик, которого вместе с матерью спасателям живыми удалось вызволить из-под завалов, сейчас находится в детском хирургическом отделении. Серьезных повреждений у него нет. До приезда скорой о ребенке позаботились соседи.

Всех остальных жильцов дома, которым не потребовалась медицинская помощь, расселили в пункте временного размещения в местном гостиничном комплексе. Власти региона уже распорядились о выплате пострадавшим компенсаций. 

После того, как спасатели завершат разбор завалов, будет проведена техническая экспертиза о возможности восстановления дома. По неподтвержденным данным, эпицентр взрыва находился в съемной квартире на 4 этаже рухнувшего подъезда. В Следственном комитете России возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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Последствия взрыва в жилом доме в Тульской области
Последствия взрыва в жилом доме в Тульской области
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