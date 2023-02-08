Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Максима Овчаренко

Операция стоит очень дорого

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 12-летнего Максима Овчаренко. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать почти один миллион 800 тысяч рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё три миллиона.

У Максима детский церебральный паралич атонической формы. Из-за атрофии мышц началась прогрессирующая деформация ног, и ребёнок перестал ходить. Вернуть ему эту возможность могут специальные поддерживающие конструкции. Но операция стоит очень дорого.

Мы продолжаем помогать Максиму все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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