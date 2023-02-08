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Спасатели ищут шесть человек после обрушения дома в Тульской области

09:40
  • среда
  • 08 февраля 2023

На месте работают сотрудники МЧС

Шесть человек могли оказаться под обломками в результате частичного обрушения жилого дома в городе Ефремов Тульской области. Об этом во вторник, 8 февраля, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

Как отметил начальник регионального главка ведомства Алексей Павлов в ответ на вопрос, могут ли оставаться под завалами люди, "вероятность есть, работы продолжаем".

Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжались всю ночь, к утру 8 февраля было разобрано 40 кубометров завалов из 80. В работах задействовано 408 человек и 114 единиц техники.

После завершения следственных действий, проводимых Следственным комитетом, запланирована комплексная оценка состояния несущих конструкций здания с применением комплекса "Струна", сообщает ТАСС.

Обрушение подъезда жилого дома в городе Ефремов Тульской области произошло 7 февраля. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Погибли пять человек.

Возбуждено уголовное дело статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование обстоятельств случившегося поставил на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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