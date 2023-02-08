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В Госдуме предложили расширить поддержку льготников по оплате ЖКУ

10:01
  • среда
  • 08 февраля 2023

Предлагается оптимизировать пакет документов при подаче заявления на субсидию

Фракция ЛДПР в Госдуме запустила во всех регионах России парламентские слушания для анализа предоставления отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом в среду, 8 февраля, рассказал первый заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
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Депутат уточнил, что предлагается оптимизировать пакет документов при подаче заявления на субсидию и перевести процесс в цифровой формат, в том числе через портал госуслуг.

Наряду с этим предлагается снизить порог, при котором люди имеют право претендовать на субсидию, до 15% доли расходов на ЖКУ от доходов семьи. Для отдельных категорий граждан порог может быть еще ниже.

По результатам парламентских слушаний депутаты планируют направить в правительство предложения по внесению изменений в действующее законодательство, сообщает ТАСС.

В августе 2022 года Министерство строительства и ЖКХ России выступало с инициативой об изменении правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, предусматривающий списание задолженности при наличии уважительных причин для неплатежей. Такими причинами предлагалось признать, в частности, стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплату зарплаты.

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