В кабмине прокомментировали эмбарго ЕС на российские нефтепродукты

Новые санкции начали действовать с 5 февраля

Российские власти будут следить за тем, как будет развиваться ситуация в области торговли нефтепродуктами с учетом новых европейских санкций. Об этом в среду, 8 февраля, рассказал вице-премьер Александр Новак.

Замглавы правительства прокомментировал введение Евросоюзом потолка цен в отношении нефтепродуктов из российской нефти.

Новак заявил, что февральские контракты уже заключены, "объемы размещены". Что касается марта, Москва будет наблюдать за динамикой, сообщает РИА Новости.

Еврокомиссия ранее уточнила условия, при которых потолок цен на нефтепродукты неприменим. В Брюсселе решили, что если российский нефтепродукт в третьей стране перерабатывается путем смешивания с продуктом происхождения из другой страны, в результате чего получается иной продукт, полученный результат больше не считается продуктом российского происхождения.

Также предельная цена не будет использоваться, если нефтепродукты из российской нефти были существенно преобразованы в третьей стране, в этом случае они больше не считаются продуктами российского происхождения.

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