ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В кабмине прокомментировали эмбарго ЕС на российские нефтепродукты

10:18
  • среда
  • 08 февраля 2023

Новые санкции начали действовать с 5 февраля

Российские власти будут следить за тем, как будет развиваться ситуация в области торговли нефтепродуктами с учетом новых европейских санкций. Об этом в среду, 8 февраля, рассказал вице-премьер Александр Новак.

ЕС ввёл потолок цен на российские нефтепродукты
Эстония запретила ввозить любые российские нефтепродукты
Япония присоединилась к ограничению цен на нефтепродукты из России

Замглавы правительства прокомментировал введение Евросоюзом потолка цен в отношении нефтепродуктов из российской нефти.

Новак заявил, что февральские контракты уже заключены, "объемы размещены". Что касается марта, Москва будет наблюдать за динамикой, сообщает РИА Новости.

Еврокомиссия ранее уточнила условия, при которых потолок цен на нефтепродукты неприменим. В Брюсселе решили, что если российский нефтепродукт в третьей стране перерабатывается путем смешивания с продуктом происхождения из другой страны, в результате чего получается иной продукт, полученный результат больше не считается продуктом российского происхождения.

Также предельная цена не будет использоваться, если нефтепродукты из российской нефти были существенно преобразованы в третьей стране, в этом случае они больше не считаются продуктами российского происхождения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаги ЕС
Флаги ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.