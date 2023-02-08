МИД России диагностировал главе евродипломатии "манию Борреля"

Чиновник настойчиво комментирует все действия Сергея Лаврова

Складывается ощущение, что глава евродипломатии Жозеп Боррель "постоянно ездит по пятам" российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и дает комментарии по любому событию с его участием. Об этом в среду, 8 февраля, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Чиновница отметила, что Боррель "прибывает туда, где была российская делегация, причем и сам лично и другие представители Евросоюза, как будто они боятся, что ли, что страны, в частности, африканского континента, наконец то выйдут из под их воли".

При этом не остается ни одного события с участием Лаврова, которое не прокомментировал бы Боррель, хотя он "не является пресс-секретарем, который не является, вроде бы, человеком, который должен быть сфокусирован исключительно на действии российской стороны", заявила Захарова.

Представитель МИД напомнила о фильме "Мания Жизели". По ее словам, есть ощущение, что в Евросоюзе возникла "мания Борреля", сообщает радио Sputnik.

Ранее Жозеп Боррель заявлял, будто Сергей Лавров позволяет себе "антисемитские высказывания". По утверждению чиновника, слова Лаврова о том, что Запад находится в поисках "окончательного решения" "русского вопроса", являются "совершенно неуместными, неуважительными и попирающими память шести миллионов евреев и других жертв, которые систематически уничтожались во время Холокоста".

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