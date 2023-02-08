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МИД России диагностировал главе евродипломатии "манию Борреля"

10:41
  • среда
  • 08 февраля 2023

Чиновник настойчиво комментирует все действия Сергея Лаврова

Складывается ощущение, что глава евродипломатии Жозеп Боррель "постоянно ездит по пятам" российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и дает комментарии по любому событию с его участием. Об этом в среду, 8 февраля, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Чиновница отметила, что Боррель "прибывает туда, где была российская делегация, причем и сам лично и другие представители Евросоюза, как будто они боятся, что ли, что страны, в частности, африканского континента, наконец то выйдут из под их воли".

При этом не остается ни одного события с участием Лаврова, которое не прокомментировал бы Боррель, хотя он "не является пресс-секретарем, который не является, вроде бы, человеком, который должен быть сфокусирован исключительно на действии российской стороны", заявила Захарова.

Представитель МИД напомнила о фильме "Мания Жизели". По ее словам, есть ощущение, что в Евросоюзе возникла "мания Борреля", сообщает радио Sputnik.

Ранее Жозеп Боррель заявлял, будто Сергей Лавров позволяет себе "антисемитские высказывания". По утверждению чиновника, слова Лаврова о том, что Запад находится в поисках "окончательного решения" "русского вопроса", являются "совершенно неуместными, неуважительными и попирающими память шести миллионов евреев и других жертв, которые систематически уничтожались во время Холокоста".

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