Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч

Утром 8 февраля вновь зафиксированы толчки

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 6234, еще 37 011 ранены.

Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в управление по ЧС, передает агентство Anadolu. Общее число людей, которых затронуло землетрясение власти оценили в 13 миллионов человек.

Утром 8 февраля в центральной части Турции зафиксировали очередное землетрясение. Его магнитуда составила 4,6.

Ранее стало известно, что в Хатае под завалами одного из домов находится семья из Москвы - муж с женой и двое детей возрастом 2,5 и 4 года. Спасатели пока не могут к ним подобраться, семью внесли в "список ожидания", пишет газета "Известия".

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