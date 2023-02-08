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Число жертв землетрясения в Турции превысило шесть тысяч

10:34
  • среда
  • 08 февраля 2023

Утром 8 февраля вновь зафиксированы толчки

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 6234, еще 37 011 ранены.

Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в управление по ЧС, передает агентство Anadolu. Общее число людей, которых затронуло землетрясение власти оценили в 13 миллионов человек.

Утром 8 февраля в центральной части Турции зафиксировали очередное землетрясение. Его магнитуда составила 4,6.

Ранее стало известно, что в Хатае под завалами одного из домов находится семья из Москвы - муж с женой и двое детей возрастом 2,5 и 4 года. Спасатели пока не могут к ним подобраться, семью внесли в "список ожидания", пишет газета "Известия".

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