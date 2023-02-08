ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названо число отказавшихся от российского гражданства в 2022 году

11:11
  • среда
  • 08 февраля 2023

Показатель стал рекордным за три года

От российского гражданства в 2022 году отказались 4306 человек. Об этом в среду, 8 февраля, рассказал департамент информации и печати Министерства иностранных дел России.
В СПЧ предложили ограничить выдачу российского гражданства

Как отмечает РБК, показатель стал рекордным за последние три года. В 2020 из российского гражданства вышли 3 877 человек, в 2021 году — 4 055. При этом время в 2019 году от российского паспорта отказывались 4 356 раз.

В МИД заявили, что на показатели 2020-2021 годов могли влиять ограничения в работе заграничных учреждениях из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом в целом особых изменений в динамике количества обращений по этому вопросу за рубежом ведомство не наблюдает.

В МВД России ранее опровергли сообщения о том, что жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей якобы вынуждают отказываться от украинского гражданства при получении российского. В ведомстве уточнили, что отсутствие гражданства Украины может понадобиться для поступления на государственную службу в России, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Отказ от украинского гражданства производится только по желанию его обладателя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг России
Флаг России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.