Названо число отказавшихся от российского гражданства в 2022 году

Показатель стал рекордным за три года

От российского гражданства в 2022 году отказались 4306 человек. Об этом в среду, 8 февраля, рассказал департамент информации и печати Министерства иностранных дел России.

Как отмечает РБК, показатель стал рекордным за последние три года. В 2020 из российского гражданства вышли 3 877 человек, в 2021 году — 4 055. При этом время в 2019 году от российского паспорта отказывались 4 356 раз.

В МИД заявили, что на показатели 2020-2021 годов могли влиять ограничения в работе заграничных учреждениях из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом в целом особых изменений в динамике количества обращений по этому вопросу за рубежом ведомство не наблюдает.

В МВД России ранее опровергли сообщения о том, что жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей якобы вынуждают отказываться от украинского гражданства при получении российского. В ведомстве уточнили, что отсутствие гражданства Украины может понадобиться для поступления на государственную службу в России, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Отказ от украинского гражданства производится только по желанию его обладателя.

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