Появились подробности о жильцах квартиры в Ефремове, где взорвался газ

Жертвами происшествия стали пять человек
Квартира в жилом доме в городе Ефремов Тульской области, в которой произошел взрыв газа, сдавалась внаем. Об этом в среду, 8 февраля, рассказали в региональных экстренных службах и в городской администрации.
По предварительной информации, квартиру снимали пять человек — работники местного предприятия, сообщает ТАСС.
Как уточняет РИА Новости, речь идет о птицефабрике "Воловский бройлер". В момент взрыва один из жильцов находился на кухне — он погиб. Дома в это время были еще два человека, обоих удалось спасти.
Обрушение подъезда жилого дома в городе Ефремов Тульской области произошло 7 февраля. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Погибли пять человек. Возбуждено уголовное дело.
На месте происшествия работают спасатели. Они предполагают, что под завалами могут находиться несколько человек.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"