Появились подробности о жильцах квартиры в Ефремове, где взорвался газ

Жертвами происшествия стали пять человек

Квартира в жилом доме в городе Ефремов Тульской области, в которой произошел взрыв газа, сдавалась внаем. Об этом в среду, 8 февраля, рассказали в региональных экстренных службах и в городской администрации.

По предварительной информации, квартиру снимали пять человек — работники местного предприятия, сообщает ТАСС.

Как уточняет РИА Новости, речь идет о птицефабрике "Воловский бройлер". В момент взрыва один из жильцов находился на кухне — он погиб. Дома в это время были еще два человека, обоих удалось спасти.

Обрушение подъезда жилого дома в городе Ефремов Тульской области произошло 7 февраля. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Погибли пять человек. Возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия работают спасатели. Они предполагают, что под завалами могут находиться несколько человек.

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