Жена Байдена публично поцеловала в губы чужого мужа

Американцы возмущены

Жителей США шокировал поцелуй первой леди США Джилл Байден и мужа вице-президента Камалы Харрис.

Инцидент произошел перед выступлением президента Джо Байдена в Конгрессе во вторник, 7 февраля. Джилл Байден и Харрис поцеловались в губы на глазах у изумленной публики.

Пользователи Twitter назвали такое поведение "неуместным". К возмущенным гражданам присоединились и представители Республиканской партии. Политики Майкл Бержерон и Джессика Альма призвали первую леди к соблюдению субординации.

"Это последнее, что я сегодня ожидал увидеть", – написал бизнесмен Коллин Раг.

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