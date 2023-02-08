В России с коронавирусом госпитализировали 1393 человека

Скончались 44 пациента

За сутки в России госпитализированы 1393 заболевшего коронавирусом. Об этом в среду, 8 февраля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 10389 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 8104 человека, скончались 44 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 3116 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 140. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1034 человека, в Московской области – 264.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22022832 случая заболевания, зарегистрировано 395406 летальных исходов.

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