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У российской армии может появиться сверхзвуковая авиаракета

11:48
  • среда
  • 08 февраля 2023

Компания BrahMos предложит свою разработку ВС России

Индийско-российская компания BrahMos Aerospace работает над облегченной авиационной версией сверхзвуковой ракеты нового поколения и планирует предложить ее российским вооруженным силам. Об этом в среду, 8 февраля, рассказал управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране.
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Ране заявил, что у России есть подобные ракеты сухопутного и морского базирования, однако авиационного варианта такой ракеты у российских Вооруженных сил нет.

Глава BrahMos отметил, что авиационная сверхзвуковая ракета есть только у Индии, а его компания рассчитывает "продвигать этот вариант".

При этом предполагается, что BrahMos может предложить российской армии не уже созданную авиационную ракету BrahMos, а будущий более легкий вариант, который сейчас разрабатывается, сообщает ТАСС.

На вооружении российской армии уже имеются сверхзвуковые ракеты, их применяют в спецоперации на Украине. Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы ударили по украинским военным объектам новыми сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами Х-32.

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