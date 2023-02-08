Россия раскритиковала идею переноса штаб-квартиры ООН в Швейцарию

Эту страну уже нельзя считать нейтральной, указали в российском МИД

Швейцария вряд ли подходит на место нового дома для штаб-квартиры ООН. Такое мнение в среду, 8 февраля, высказал директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Петр Ильичев.

Дипломат заявил, что нельзя игнорировать отход Берна от политики нейтралитета с момента начала российской специальной военной операции на Украине и в Донбассе.

Хотя Швейцария и до февраля 2022 года тяготела к подходам Евросоюза по важнейшим международным досье, однако решение присоединиться к антироссийским санкциям ЕС окончательно поставило крест на их способности играть роль "честного брокера", подчеркнул Ильичев.

С учетом этого представитель МИД заявил, что "Швейцария едва ли подходит на место нового дома для штаб-квартиры организации", сообщает РИА Новости.

Ранее российская сторона заявила, что серьезно обеспокоена участившимися случаями дискриминации россиян в Швейцарии. В отдельных случаях с бытовым расизмом сталкиваются обучающиеся в школах дети российских граждан. При этом некоторые швейцарские банки прекратили обслуживание российских граждан, не внесенных в санкционные списки.

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