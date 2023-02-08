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Семья из четырех россиян оказалась под завалами в Турции

12:07
  • среда
  • 08 февраля 2023

Есть шанс их спасти

Российская семья из четырех человек находится под завалами в Турции.

Под завалами дома оказались муж с женой и их дети в возрасте 2,5 и 4 года. Шанс их спасти есть, сообщили ТАСС в российских оперативных службах.

Ранее газета "Известия" написала, что инцидент произошел в городе Хатаи. Чтобы добраться до семьи, нужен подъемный кран, но в турецком МЧС заявили о нехватке сил и снаряжения для спасения. Пока семью внесли в "список ожидания".

По последним данным, в Турции в результате землетрясения погибли более 7 тысяч человек. Одной из жертв стала россиянка, которая проживала в Турции.

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