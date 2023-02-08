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Найден шестой погибший при обрушении дома в Ефремове

12:19
  • среда
  • 08 февраля 2023

Спасатели продолжают разбор завалов

Количество погибших при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в городе Ефремов в Тульской области выросло до шести человек. Об этом в среду, 8 февраля, рассказали в местных экстренных службах.

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Как уточнил источник в комментарии ТАСС, в ходе разбора завалов на месте обрушения было найдено тело шестого погибшего.

Обрушение подъезда жилого дома в городе Ефремов Тульской области произошло 7 февраля. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело.

Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжались всю ночь. В работах задействовано 408 человек и 114 единиц техники. Запланирована комплексная оценка состояния несущих конструкций здания с применением комплекса "Струна".

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