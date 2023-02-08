Собянин сообщил о продолжении реализации проекта "Персональный помощник" для онкобольных

Помощь получили уже 120 тысяч пациентов

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об итогах работы службы персональных помощников для онкобольных. Он отметил, что за два с половиной года помощь получили более 120 тысяч пациентов.

"Проект "Персональный помощник" для онкобольных показал хорошие результаты, и мы продолжим его", - отметил Собянин в своем Телеграм-канале.

В Москве с пациентами работают порядка 80 специалистов. Контакт персонального помощника выдают в поликлинике, вместе с направлением к медику.

"В этом и есть суть нового московского стандарта онкопомощи: каждый пациент получает всю необходимую помощь с момента подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после проведенного лечения", - рассказал Собянин.

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