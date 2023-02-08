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Собянин сообщил о продолжении реализации проекта "Персональный помощник" для онкобольных

12:19
  • среда
  • 08 февраля 2023

Помощь получили уже 120 тысяч пациентов

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об итогах работы службы персональных помощников для онкобольных. Он отметил, что за два с половиной года помощь получили более 120 тысяч пациентов.

"Проект "Персональный помощник" для онкобольных показал хорошие результаты, и мы продолжим его", - отметил Собянин в своем Телеграм-канале.

В Москве с пациентами работают порядка 80 специалистов. Контакт персонального помощника выдают в поликлинике, вместе с направлением к медику.

"В этом и есть суть нового московского стандарта онкопомощи: каждый пациент получает всю необходимую помощь с момента подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после проведенного лечения", - рассказал Собянин.

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