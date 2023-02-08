Обвинение запросило 23 года колонии для экс-губернатора Фургала

Его обвиняют в причастности к убийствам

Представитель государственного обвинения в среду, 8 февраля, попросил приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Обсуждение последствий вердикта присяжных по данному делу проходит в зале Люберецкого городского суда Московской области, сообщает ТАСС.

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к организации убийств предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Позднее в отношении чиновника возбудили уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества.

2 февраля 2023 года присяжные сочли доказанной вину Фургала в двух убийствах и покушении на убийство. При этом коллегия решила, что снисхождения подсудимый не заслуживает ни по одному из эпизодов.

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