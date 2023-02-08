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"Только живи": жена Костомарова написала трогательные слова в день рождения фигуриста

12:31
  • среда
  • 08 февраля 2023

Сегодня фигуристу исполнилось 46 лет

Российская фигуристка Оксана Домнина, жена Романа Костомарова, поздравила мужа с днем рождения и пожелала победить болезнь.
Источник рассказал об ампутации Костомарову обеих стоп

Спортсменка написала, что год назад даже в самом страшном сне не могла представить, что такое может произойти в их семье.

"С днем рождения, мой герой. Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти. Но сейчас так, и мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи", - написала она в социальных сетях.

Накануне стало известно, что Костомарову ампутировали стопы обоих ног. Сейчас фигурист лежит в реанимации.

"Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идёт борьба за руки. Роман в сознании", - рассказал источник ТАСС.

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