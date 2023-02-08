Российский фрегат "Адмирал Горшков" провел учения

Они проходили в водах Атлантики

Российский фрегат "Адмирал Горшков" провел успешные учения по противоторпедной защите корабля. Тренировка проходила в водах Атлантики.

Экипаж при помощи компьютерного моделирования отработал стрельбу по условному противнику. Применялись снаряды противолодочного комплекса "Пакет". Он предназначен для поражения подводных целей.

"Адмирал Горшков" также оснащен новейшим гиперзвуковым комплексом "Циркон". Его крылатые ракеты гарантированно уничтожают объекты на море и на суше, при этом абсолютно неуязвимы для любых систем ПВО.

Напомним, фрегат отправился в дальний поход в начале января. В церемонии выхода корабля на боевую службу принял участие верховный главнокомандующий.

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