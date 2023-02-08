Найденные в Коми медвежата набирают вес

За ними ведется круглосуточное наблюдение

Ворчун, Толстун и Солнышко - так назвали трёх медвежат, найденных на лесозаготовке в Коми. Их берлогу случайно потревожили рабочие, а мать убежала, сообщает "ТВ Центр".

Животных поместили в центр спасения в Тверской области, где за ними ведут круглосуточное наблюдение. Косолапые родились около трёх недель назад и скоро откроют глаза.

Состояние медвежат удовлетворительное: питаются каждые 2-3 часа, в том числе ночью, и хорошо набирают вес. У каждого свой характер, но о том, что проголодались, заявляют одинаково громко и настойчиво.

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