Поножовщина в лицее в Химках: новые подробности

Появились первые версии случившегося

Пострадавшая в химкинском лицее девочка пришла в себя. Врачи смогли стабилизировать её состояние. Накануне школьнице удары ножом нанесла её одноклассница. Несмотря на многочисленные раны, внутренние органы оказались не задеты. Что же могло стать причиной конфликта между детьми, сейчас выясняют следователи. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям.

В коридорах подмосковного лицея кровавые следы, а проход к туалетам перекрыт скамейкой, теперь там место преступления. Кошмарный инцидент у всех вызвал потрясение.

В такое поверить невозможно: одна пятиклассница устроила кровавую расправу над другой. Одиннадцатилетняя девочка каким-то образом пронесла в школу кухонный нож, позвала в туалет свою ровесницу и там на нее напала.

Раненый ребенок истекал кровью на кафельной плитке - у девочки было изрезано лицо, десятки ударов по всему телу, самые серьезные - на груди и голове. В тяжелейшем состоянии школьницу доставили в реанимацию, а потом на вертолете транспортировали в областную больницу.

Есть множество версий, из-за чего произошел конфликт. По одной из них, из-за мальчика. В числе других возможных причин называется месть за якобы рассказанные секреты или потраченные бонусы в компьютерной игре. Кто-то считал, что напавшая девочка давно пыталась подружиться со своей жертвой, но та ей отказывала.

Парадокс в том, что раньше за пятиклассницей агрессии не замечали. Более того, она была отличницей, скромной и тихой, из полной семьи. Такой жестокости никто от девочки не ожидал. Учиненное зверство однозначно повлияет на ее жизнь.

"В случае, если лица с 11 до 18 лет совершили преступления, по которым они не могут быть привлечены к уголовной ответственности в силу недостижения возраста привлечения, они помещаются в специальные учебно-воспитательные учреждения. Это значит, что ребенок, скорее всего, будет изъят из семьи и помещен в такое учреждение на определенный срок. Очевидно, что девочка нуждается в ином воспитании, в ином подходе", - отметил юрист Алексей Степанов.

В лицее продолжают работать криминалисты и следователи. Уже возбуждены два уголовных дела - по статье за покушение на убийство малолетней и по факту халатности должностных лиц школы. Сообщается, что раненая девочка пришла в сознание. А с виновницей происшествия работают психиатры.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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