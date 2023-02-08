Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

Новые квартиры получили уже более 100 тысяч человек

В перечень стартовых площадок программы реновации включены ещё 10 городских территорий. Об этом в среду сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Телеграм-канале.

Находятся площадки в восьми столичных районах. Комфортные квартиры там получат семь с половиной тысяч жителей из 41 старого дома.

Первые новосёлы по программе реновации переехали пять лет назад. Всего за это время новые квартиры получили 107 тысяч человек. Город помогает всем желающим с переездом и оформлением документов.

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