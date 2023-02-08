Москвичей приглашают на занятия в "Кибершколе"

О программах расскажут на дне открытых дверей

Сегодня День российской науки. Последние годы в Москве особое внимание - развитию современных научных направлений, таких как кибернетика и информационные технологии. В "Кибершколе" района Северное Измайлово ученики, кроме общеобразовательных проектов, уже могут не только написать код для нейросети, но и обучить её полезным навыкам.

Выбрать в качестве научного проекта на год разработку приложения для решения задач по физике ученик 10 технического класса Глеб Москалев решил из желания сделать один из своих любимых предметов проще и ближе для сверстников. Ну и ещё, конечно, для того, чтобы изобретение работало на будущее.

"С телефона можно будет просто отсканировать текст задачи. Эти значения будут автоматически определяться из текста и в телефоне будет выводиться ход решения и ответ. Ход решения будет выводиться для детей, которые хотят заниматься физикой, но не могут понять ту или иную задачу, и хотят обучаться на практике, а для детей, которым не нужна физика, соответственно не нужно будет тратить на это время", - рассказал он.

Над проектом Глеб трудится уже полгода. За это время уже написал вполне рабочие коды в части решения задач. Необходимые в процессе формулы программа подбирает сама.

Довести до ума свою разработку юный IT-специалист планирует в ближайшие месяцы. За это время будущему приложению предстоит освоить сложные задачи с графиками, а также обучиться цифровому зрению для чтения условия задач при помощи телефона.

В московской кибершколе, где учится мальчик, за IT-проекты повышенной сложности берутся многие из старшеклассников. Егор Сенько из 11 выпускного класса работает над кодом нейросети, который способен будет распознавать нарушения правил в компьютерных играх и отправлять информацию о неспортивном поведении конкретных игроков разработчикам.

"Создана математическая модель. Осталось добавить именно математические вычисления. Разработать так, чтобы погрешность была минимальная. И соответственно выдавать данные, чтобы был результат, который мы уже можем увидеть", - отметил он.

С некоторыми из вычислений, относящимися уже к разряду высшей математики, школьнику помогают учителя. Интерес учащихся к нейросетям и решению насущных задач в IT-сфере в кибершколе поощряют.

Попробовать свои силы в освоении мира информационных технологий в государственной "Кибершколе" приглашают всех желающих. Набор на занятия по программам среднего образования ведется с 5 по 11 классы. На базе школы работают также кружки по графическому дизайну, созданию комиксов, игр, мобильных приложений и музыкальных аранжировок. Обо всех программах расскажут на дне открытых дверей.

Татьяна Сидорова, Андрей Булычев, "ТВ Центр".

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