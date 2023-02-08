ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Молодожены в Москве стали чаще подавать заявления на регистрацию брака онлайн

15:14
  • среда
  • 08 февраля 2023

Большее число свадеб придётся на лето

Более 70% москвичей подали в этом году заявление на регистрацию брака онлайн. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Число заявлений, поданных через мос.ру или на Госуслугах, выросло почти вдвое по сравнению с 2019-м годом. Среди красивых дат самой популярной стала весенняя - 23 марта 2023 года. Видимо, из-за редкого сочетания троек. В этот день уже планируют скрепить союз узами Гименея более 700 пар.

Большее число свадеб традиционно придётся на лето. Жаркие месяцы выбрали около восьми тысяч будущих супругов.

"Молодые подают заявления не только во Дворцы бракосочетания города Москвы, но и на выездные площадки. Любимые локации, которые считаются на данный момент, это башни Сити, речные трамвайчики или метро", - рассказала Ирина Ковалевская, ведущая торжественных церемоний Дворца бракосочетания №4 города Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Свадьба
Свадьба
Регистрация брака
Регистрация брака
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.