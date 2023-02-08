Молодожены в Москве стали чаще подавать заявления на регистрацию брака онлайн

Большее число свадеб придётся на лето

Более 70% москвичей подали в этом году заявление на регистрацию брака онлайн. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Число заявлений, поданных через мос.ру или на Госуслугах, выросло почти вдвое по сравнению с 2019-м годом. Среди красивых дат самой популярной стала весенняя - 23 марта 2023 года. Видимо, из-за редкого сочетания троек. В этот день уже планируют скрепить союз узами Гименея более 700 пар.

Большее число свадеб традиционно придётся на лето. Жаркие месяцы выбрали около восьми тысяч будущих супругов.

"Молодые подают заявления не только во Дворцы бракосочетания города Москвы, но и на выездные площадки. Любимые локации, которые считаются на данный момент, это башни Сити, речные трамвайчики или метро", - рассказала Ирина Ковалевская, ведущая торжественных церемоний Дворца бракосочетания №4 города Москвы.

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