Более 190 тысяч швейцарских франков изъяли на таможне в "Домодедово"

Нарушителю грозит крупный штраф

Домодедовские таможенники задержали мужчину, карманы которого были буквально набиты швейцарскими франками.

Мужчина направлялся из Узбекистана в Турцию. По пути к зелёному коридору его остановил таможенный инспектор, чтобы уточнить, сколько денег он везёт с собой. Пассажир уверенно заявил, что у него при себе всего лишь 10 тысяч франков.

А когда его попросили предъявить купюры, что-то пошло не так. Из карманов вместо 10 тысяч он вытащил 111. Ещё 80 сотрудники таможни обнаружили в рюкзаке. В общей сложности мужчина пытался вывезти 14 миллионов рублей.

Теперь мужчине грозит многомиллионный штраф или ограничение свободы сроком до 4 лет.

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