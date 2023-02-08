Жителей ветхого жилья в Яхроме хотят переселить в недостроенный дом

Переселенцы бьют тревогу

В подмосковной Яхроме жителям ветхого жилья предлагают переехать в недостроенный многоэтажный дом. Но даже это не главная проблема. Переселенцы уверены - здание для жизни непригодно. Стены сыплются, дорог и инфраструктуры нет, во многих местах нормативы не соблюдены.

Новый современный дом со всеми удобствами. Школа, детский сад, спортивный комплекс прямо под окнами. Вот только чтобы до них добраться, надо сделать крюк в три километра, обогнув болото и длинный забор. Впрочем, как и до ближайшего магазина. При этом преодолеть полуметровые сугробы в полной темноте. Именно в такой дом – без дорог, уличного освещения и какой-либо транспортной инфраструктуры - администрация Дмитровского района предложила переехать жителям ветхого жилья в подмосковной Яхроме.

Внутри дома проблем не меньше. Во многих квартирах нет сантехники. В комнатах с потолка просто свисают голые провода. Но главное, жалуются будущие жильцы, успешно замаскированы более серьезные проблемы. К проекту тоже множество вопросов. По словам будущих жильцов, например, ванная комната меньше установленных строительных нормативов. Да и планировка у помещений крайне странная.

Будущие жильцы показывают разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное Министерством жилищной политики Московской области. А также ордер на приём квартиры. Однако подписывать документы переселенцы отказались. Даже представитель застройщика на месте признался, что дом не достроен и ещё не сдаётся. И заодно вызвал полицию, якобы в связи с незаконным проникновением на территорию.

Разрешение на строительство дома никто не видел. Добиться этих бумаг жильцы пытаются уже несколько месяцев. Даже приезжали лично в областное правительство. Там пояснили, что местная администрация такие материалы по закону обязана предоставить по первому требованию. Но даже после этого документы скрывают за семью печатями. А вот дом принять всё-таки настаивают.

"С точки зрения действующего законодательства администрация не имеет права принудить подписать обменный ордер на переселение из ветхого жилья в новостройку. То есть данным правом у нас наделён только суд. Граждане могут обратиться в прокуратуру, в правительство МО с соответствующей жалобой, либо предоставить свои доказательства в суде относительно неготовности дома к переселению", - пояснил Антон Бакулин, председатель коллегии адвокатов "АБ-Советник".

Почему жителей из ветхого жилья переселяют в недостроенный дом, журналисты попытались спросить в местной администрации. На личную встречу с прессой выходить никто из представителей не захотел, к жильцам в дом не приехал. На журналистский запрос тоже решили не отвечать. Жильцы считают, что причина в очевидных нарушениях, скрыть которые уже не невозможно, а признавать страшно.

Илья Данильцев, Юрий Тимошин и Сергей Долгих, "ТВ Центр".

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