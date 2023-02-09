Сотрудники этого подразделения обладают уникальными качествами

Ровно пять лет назад в составе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" появилось конное подразделение. Всадники вместе со своими лошадями по всей стране помогают найти потерявшихся детей, заблудившихся стариков, травмированных туристов.

Ламбада сегодня идёт первой. Белогривая красавица не только старше чёрного, как смоль, Хана и огненно-рыжего Адмирала. Но еще и опытнее. Она блестяще умеет искать и находить потерявшихся людей. Сейчас первые шаги на этом сложном пути делает её дочь. Старожил конюшни - добродушный пёс Федя - такие занятия с юным поколением всячески приветствует.

Неля, она же Шанель - двух лет от роду. По человеческим меркам - еще подросток. Но она уже показывает чудеса выносливости, смелости, выдержки и человеколюбия. Очень ценные качества в поисково-спасательных работах.

Конное подразделение в отряде "Лиза Алерт" работает уже пять лет. В него тщательно отбирают и людей, и лошадей, ведь от их профессионализма зависят очень многие жизни. Именно всадники могут в несколько раз быстрее, чем пешие добровольцы, изучить большую территорию. Ищут в жару и холод, днём и ночью, пробираясь по густым зарослям, холмам, горам и глубокому снегу. Лошади нужно обладать недюжинной выдержкой: её не должны отвлекать ни взмах крыла бабочки, ни шум винтов вертолёта.

Оказывается, хорошо подготовленные лошади способны анализировать следы, реагировать на мелкие предметы - вдруг потерявшийся корзинку обронил или игрушку. Ну и на звук, разумеется.

Опытные поисковики с удовольствием пересаживаются в седло, понимая, насколько это эффективно. Все данные о добровольцах чётко систематизированы и находятся в быстром доступе.

"Сейчас у нас более тысячи анкет на нашей карте - от Нарьян-Мара, Архангельска до Бурятии. И в Уссурийске даже. В основном, конечно, концентрация людей - в Центральном регионе и больших городах. Там, где просто лошадей и людей больше", - рассказала Екатерина Герасименко, руководитель конного направления в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт".

Они не откажутся от любой помощи - добрым словом или делом. Очень красивые люди - влюблённые в лошадей. И не менее красивые лошади, которые так тонко нас чувствуют. И всегда находят.

Ольга Стрельцова, Константин Чурашов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"