Роспотребнадзор оценил необходимость дополнительных мер против ковида

В России циркулируют "Омикрон", "Стелс-омикрон" и "Кентавр"

На данный момент в России дополнительные меры против COVID-19 не нужны.

Об этом в среду, 8 января, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В стране последние четыре недели фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, но болезнь протекает в легкой форме, поэтому дополнительные меры пока не нужны.

"Циркулирующие на сегодняшний день в России варианты COVID-19 отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в легкой форме", - заявили в ведомстве.

На данный момент в России наблюдается возврат "Стелс-омикрона", параллельно фиксируются случаи заражения геновариантами "Омикрона" и "Кентавра".

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