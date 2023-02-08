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Новак пообещал миру проблемы из-за потолка цен на нефтепродукты

13:01
  • среда
  • 08 февраля 2023

Это вызовет дисбаланс на рынке

Санкции Евросоюза в отношении российских нефтепродуктов могут привести к дисбалансу и дефициту предложения на мировом рынке. Об этом в среду, 8 февраля, рассказал вице-премьер России Александр Новак.
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По словам политика, решения Брюсселя "еще раз подчеркивают, что необходимо все-таки думать о будущем".

Если же руководствоваться решениями, подобными введению потолка цен, "может быть большой дисбаланс, дефицит энергоресурсов, снижение инвестиций в эту сферу", цитирует Новака ТАСС.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассчитывает, что Россия будет ежедневно терять около 300 миллионов евро из-за санкций в отношении российской нефти. По словам Борреля, ежедневные доходы России от продажи энергоносителей после вступления в силу новых рестрикций ЕС, как ожидается, сократятся с 800 до 500 млн евро.

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