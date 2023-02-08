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В Киеве начали демонтировать памятник Валерию Чкалову

13:19
  • среда
  • 08 февраля 2023

На Украине снесли уже немало памятников, связанных с СССР и Россией

Памятник советскому летчику Валерию Чкалову начали демонтировать в Киеве. Об этом в среду, 8 февраля, сообщают украинские средства массовой информации.
В Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову

В интернете появились фотографии, на которых памятник запечатлен со специальным ограждением, окружающие его рабочие готовятся к сносу, сообщает ТАСС.

Летчик-испытатель Валерий Чкалов является Героем Советского Союза. Памятник Чкалову в Киеве был установлен в 1981 году.

Заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко ранее прокомментировала акты вандализма в отношении памятников на Украине и в Молдавии, имеющих отношение к российской истории. Она заявила, что такое проявление пещерной русофобии — это "и неуважение к собственной истории, и надругательство над памятью предков".

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Памятник Валерию Чкалову
Памятник Валерию Чкалову
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