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Россия направит в Турцию бригаду медиков

13:34
  • среда
  • 08 февраля 2023

Для оказания помощи пострадавшим

Россия направит в Турцию бригаду их 11 врачей для оказания медпомощи пострадавшим при землетрясении.

Об этом в среду, 8 февраля, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. В составе бригады травматологи, нейрохирурги, хирурги, детских хирурги, анестезиологи-реаниматологи ведущих медицинских учреждений России.

"По поручению президента России Владимира Путина сегодня в Турцию для оказания медицинской помощи пострадавшим при землетрясении будет направлена бригада врачей", - сообщил Кузнецов.

Ранее в Турцию вылетели российские спасатели, а также руководство МЧС России, в том числе замглавы ведомства Александр Чуприян.

По последним данным, в результате разрушительного землетрясения в Турции погибли 7108 человек, ранены 40 910 человек.

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