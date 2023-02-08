Павильону "Мясная промышленность" на ВДНХ возвращают прежний облик

Там проходит масштабная реставрация

На ВДНХ продолжают реконструировать павильон "Мясная промышленность" - яркий образец сталинского ампира. Сейчас воссоздают бетонных быков - без них знаменитое здание и представить себе невозможно. Фигуры животных, по сути, заново отлили в мастерской, при этом сохраняя каждую деталь.

Каждая деталь доводится до идеала. Пока это еще только черновой вариант быка. В гипсе. По подправленной версии сделают новую форму. В нее зальют глину. Снова будут править. Окончательный вариант отольют уже в бетоне. Образы быков восстанавливают по фотографиям. Ведь скульптуры, которые стояли в советское время на постаментах по бокам от входа в павильон "Главмясо", не сохранились.

"Мы больше всего ориентировались на версию 39 года, потому что это оригиналы, которые еще не были разобраны, потом снова собраны. Эти фотографии нам позволили определить, что быки не были статичными, у них было какое-то движение. То есть были повороты голов", - пояснил Юрий Вайс, скульптор, художественный руководитель проекта.

51-й павильон ВДНХ "Мясная промышленность" – когда-то "Главмясо" - яркий образец сталинского ампира. Здесь и элементы барокко, и ампира Бонапарта, угадываются и элементы позднего классицизма. Но всю красоту пока скрывают строительные леса. А в интерьерах реставраторам уже есть чем похвастаться.

В этом зале проходили дегустации блюд мясной промышленности. Гости могли заказать пирожки, сосиски, пельмени и котлеты, которые готовили в автоматах тут же. Настроение создавали красивые люстры, картины из керамики. В 90-е годы от торжественной обстановки зала мало что осталось. Долгое время помещение и вовсе было с выбитыми стеклами.

"И в связи тем, что был перепад температур колоссальный, то керамика отстала от своего основания. Это была самая большая проблема в реставрации этого зала. Потому что керамику частично пришлось воссоздавать, частично перебирать, расчищать", - рассказал Александр Урбанский, почетный реставратор города Москвы.

При этом старались максимально сохранять исторический вид. Керамическую плитку не снимали, а просверливали в ней небольшие отверстия и через них вводили специальную смесь для усиления сцепления со стеной. Работа практически ювелирная. Всеми красками снова заиграли и керамические пейзажные панно художников - Ливанова и Трофимова. Кропотливо пришлось восстанавливать и мрамор. Бывшие арендаторы в свое время его покрыли несколькими слоями краски.

Главный символ павильона и всей советской мясной промышленности - композиция "Боец с быком", которая стояла на крыше - сейчас на реставрации в отдельной мастерской. Архитекторы работают над тем, чтобы оставить скульптуре максимальную пластичность. Чтобы казалось, что вот-вот бык не выдержит и спрыгнет.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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