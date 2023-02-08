Совфед отверг возможность переговоров с Японией после заявлений о Курилах

Суверенитет России над островами неоспорим

После заявлений в Японии по Курильским островам о переговорах не может быть и речи. Такое заявление сделал в среду, 8 февраля, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По мнению сенатора, "нельзя сразу после заявления о намерении продолжать переговоры по мирному договору, тут же в течение одного дня менять позицию и опять говорить о том, что никаких разговоров о принадлежности четырех островов не может быть и речи".

Он напомнил, что Токио открыто называет четыре острова Курильской гряды "незаконно оккупированными" Россией, а "после таких заявлений даже мысли о продолжении переговоров ни у кого не появится с российской стороны", сообщает РИА Новости.

Япония продолжает претендовать на четыре острова Курильской гряды. Россия подчеркивает, что эта тема не обсуждается. Территориальный вопрос мешает сторонам подписать мирный договор по результатам Второй мировой войны.

8 февраля японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Токио не собирается отказываться от своих притязаний на Курилы, но при этом рассчитывает на продолжение переговоров с Москвой по мирному договору.

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