Еще 50 млрд рублей из бюджета направят на проекты в новых регионах России

Российские власти помогают ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям интегрироваться в состав Российской Федерации

Федеральное правительство планирует направить 50 млрд рублей в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов на проекты в четырех новых регионах России. Об этом в среду, 8 февраля, рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Руководитель Минстроя уточнил, что глава государства принял решение выделить в 2023 году 250 млрд рублей на инфраструктурные проекты, из которых 50 млрд рублей отправят новым субъектам.

Еще по 100 млрд рублей из этих средств пойдут на проекты в Дальневосточном федеральном округе и в остальных регионах России, рассказал министр.

Файзуллин отметил, что по итогам 2022 года в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов был распределен 1 трлн рублей, регионы уже реализуют проекты на 250 млрд рублей, сообщает ТАСС.

1 февраля президент России Владимир Путин рассказал о решениях по поддержке приграничных с Украиной регионов. В частности, речь идет о восстановлении разрушенного жилья, многое в этом направлении уже сделано. Кроме того, в новых российских регионах запущена ипотека по льготной ставке в 2%.

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