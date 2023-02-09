Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Тельцов ждут хорошие новости из других стран, а Скорпионов порадует шумная компания

Овны

Звезды дают вам шанс решить проблемы с работой, возникшие в январе. Вам удастся найти золотую середину и зарабатывать деньги уже без недосыпов и перегрузок.

Тельцы

Хорошие новости из других стран порадуют вас и раскрасят жизнь новыми красками. Сегодня хорошо мечтать, думать о расширении собственных горизонтов, строить планы.

Близнецы

Вас ждут неожиданные деньги в виде премий, чаевых, оплаты за сверхурочную работу. И пусть это небольшие или разовые суммы, но сам факт вас порадует и вдохновит.

Раки

Вы будете настроены романтически и озаботитесь предстоящим Днем влюбленных. Хорошее время для неспешного выбора подарков для любимых или для себя.

Львы

Пришло время консультироваться по поводу правильного питания, занятий спортом. Если вы давно хотели купить БАДы или гаджет для здоровья, сделайте это сегодня.

Девы

Луна в вашем знаке в дружеском аспекте с Меркурием, значит вам сегодня будут легко говорить с детьми, мечтать, покупать. Это также хорошее время для творчества.

Весы

Найти помощницу по дому, няню или хорошего риэлтора под силу сегодня всем представителям знака. Задействуйте интернет, чаты и группы - вам обязательно повезет с рекомендациями.

Скорпионы

Веселая и шумная компания - вот что сегодня вас порадует. Социальные сети и мессенджеры могут заменить вам очное общение и создать хорошее настроение.

Стрельцы

В каждом месяце бывает момент, когда людям легко понимать друг друга. Сегодня именно такой день, и вы сможете войти в положение, услышать и помириться с кем-то из друзей или близких.

Козероги

Представители этого знака полны сил и энергии, готовы начинать новые дела или же поднапрячься и закончить старые. Выбирайте действительно важные цели, чтобы не прогадать!

Водолей

У представителей этого знака обострится интуиция - например, приснится вещий сон. Не бойтесь сегодня обращаться к эзотерике или мистике - вы получите ответы на свои вопросы.

Рыбы

Венера в вашем знаке готовится к встрече с бунтовщиком - Ураном. Возможно, скоро в вашей личной жизни грядут перемены: новые знакомства или важный разговор.

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