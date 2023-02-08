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В Японии началось извержение вулкана Сакурадзима

13:56
  • среда
  • 08 февраля 2023

Есть риск продолжения вулканической активности в регионе

В Японии началось извержение вулкана Сакурадзима.

Вулкан расположен юго-западной японской префектуре Кагосима на острове Кюсю. Высота шлейфа составляла 1000 метров. Эвакуация ближайших населенных пунктов не проводилась.

В районе вулкана действует третий по пятибалльной шкале уровень опасности. Есть риск продолжения вулканической активности.

Сакурадзима - один из самых активных вулканов в Японии. Его извержения происходят регулярно, напоминает ТАСС.

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