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Король Великобритании Карл III примет Зеленского

14:20
  • среда
  • 08 февраля 2023

Лондон продолжает поддерживать Киев

Король Великобритании Карл III удостоит аудиенции президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в среду, 8 февраля, рассказали в Букингемском дворце.

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Украинский политик прибыл в Лондон из Польши на борту транспортного самолета Королевских ВВС Великобритании.

Подробности предстоящей аудиенции у британского короля не приводятся, сообщает корпорация BBC.

Британские власти продолжают оказывать военную поддержку украинским властям. В январе министр обороны королевства Бен Уоллес подтвердил, что Лондон поставит Украине 600 ракет Brimstone. По мнению главы Минобороны Великобритании, эти ракеты "сильно помогут Украине доминировать на поле боя".

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