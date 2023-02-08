Российские власти обсуждают с бизнесом добровольный взнос в бюджет

По итогам января 2023 года дефицит федерального бюджета составил 1,76 трлн рублей

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет.

"Это не повышение налогов. Есть windfall tax, такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов. Вопрос сейчас такой прорабатывается. Вопрос прорабатывается вместе с бизнесом. Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует", - цитирует заместителя главы кабмина ТАСС.

Как уточнил Белоусов, финансовые результаты прошлого года у крупного бизнеса были очень хорошие.

Ранее СМИ писали, что правительство предложило бизнесу сделать разовый платеж в бюджет в размере 200-250 млрд рублей.

По оценке Минфина, по итогам января 2023 года дефицит федерального бюджета составил 1,76 трлн рублей.

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