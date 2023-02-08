В кабмине допустили возвращение к экономическому росту в 2023 году

Санкции нанесли меньший ущерб, чем рассчитывали на Западе

Возможности выйти в плюс с точки зрения динамики российской экономики по итогам 2023 года есть. Об этом в среду, 8 февраля, рассказал вице-премьер России Андрей Белоусов.

По словам замглавы правительства, "это вероятностная история", причем Международный валютный фонд "оценивает нас даже лучше, чем мы сами себя".

Белоусов заявил, что пока не готов давать более точных прогнозов, однако заверил, что российское правительство будет "работать на то, чтобы это получилось", сообщает "Интерфакс".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что антироссийские санкции "погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий".

Однако президент России Владимир Путин отметил, что "ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло": экономика на подъеме, о чем говорят и макроэкономические показатели, и социальные.

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