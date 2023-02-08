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Выросло число погибших при взрыве газа в доме в Ефремове

14:33
  • среда
  • 08 февраля 2023

Спасательные работы продолжаются

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ефремове в Тульской области выросло до восьми человек.

Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах региона. Как уточнил Telegram-канал "112" спасатели обнаружили тела женщины и ребенка. Ранее сообщалось о шести погибших.

Не исключено, что под завалами могут еще находиться люди.

Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Химиков в Ефремове (Тульская область) произошел вечером 7 февраля. В городе ввели режим ЧС.

По предварительным данным, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. Вероятной причиной случившегося названа неисправность газового оборудования.

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